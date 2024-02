Bei einem Streit am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Bismarckstraße (Mitte) sind die beiden 40 und 27 Jahre alten Streithähne von einer dritten, bislang unbekannten Person mit Pfefferspray attackiert worden. Laut Polizei ging es bei dem Streit um die Parksituation. Bei der Attacke des Unbekannten wurden beide Männer leicht verletzt. Sie wurden noch vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und fragt, wer die Situation beobachtet hat und Angaben zu dem Unbekannten machen kann. Kontakt: Telefon 0621 963-2122, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.