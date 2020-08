Ein 24-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist am Montagmittag gegen 13.15 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Attacke an einer Bushaltestelle in der Ludwigstraße. Der Unbekannte soll den 24-Jährigen mehrfach geschlagen haben. Der Grund für den Übergriff ist bislang unklar. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig sein und war mit einem gelben T-Shirt und schwarzer Adidas-Jogginghose bekleidet. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise unter Telefon 0621/963-2122 an die Polizei.