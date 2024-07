Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Freitagnachmittag ein Geschäft in der Maudacher Straße (Gartenstadt) überfallen hat. Laut Bericht hat der maskierte Täter gegen 15.20 Uhr den Laden betreten, das Personal mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse genommen. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Forster Straße. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: schmale Statur und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Der Mann trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Mundschutzmaske, eine blaue Hose und helle Schuhe. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de um Hinweise.