Unbekannte haben am Montag in der Mannheimer Donarstraße (Gartenstadt) geparkten Wagen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, kann der Tatzeitraum kann auf die Spanne zwischen 17 und 18 Uhr eingeschränkt werden. Die Beschädigung an dem abgestellten Skoda, die sich über die gesamte rechte Seite des Autos zieht, wurde mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden, so die Beamten. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigung.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise sammelt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621 1258-0 zu melden.