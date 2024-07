Autoknacker haben zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, versucht, einen BMW X5 in der Friedrich-Heene-Straße (Stadtteil Süd) aufzubrechen. Hierdurch entstand leichter Sachschaden an dem Fahrzeug, heißt es in einer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen, Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.