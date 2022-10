Mit roher Gewalt wollten drei Unbekannte laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einem 15-Jährigen vor der Rhein-Galerie das Skateboard entreißen. Die Angreifer sollen auf den Jugendlichen eingeschlagen haben, der 15-Jährige wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt. Die Täter, die etwa 15 bis 16 Jahre alt sein sollen, konnten unerkannt flüchten. Sie waren laut Bericht etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatten schwarzes Haar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zu den Angreifern geben können, sollen sich bei der Polizei in Oggersheim unter Telefon 0621 9632403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.