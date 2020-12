Am Sonntag gegen 21.30 Uhr haben zwei unbekannte Täter in der Alphornstraße in der Mannheimer Neckarstadt einen Kühlschrank auf ein geparktes Auto geworfen. Laut Polizei verursachten sie im Bereich der Motorhaube sowie der Frontscheibe einen Schaden von mehr als 2000 Euro. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Außerdem will er die Täter angesprochen haben, woraufhin diese flüchteten. Hier verlor der Zeuge die Täter aus den Augen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: normale Statur, 1,70 bis 1,75 Meter groß, grauer Kapuzenpullover, dunkle Weste darüber. Beide Täter hatten einen polnischen Akzent. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.