Bislang Unbekannte haben zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, versucht, einen auf dem Schifferstadter Bahnhofsvorplatz geparkten Wagen aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei wies das Schloss der Fahrertür starke Beschädigungen auf und war nicht mehr nutzbar. Der oder die Täter scheiterten augenscheinlich jedoch an dem Schloss und schafften es nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Eventuell sind sie auch bei der Tatausführung gestört worden, vermutet die Polizei. Sie sucht nun Zeugen. Diese können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.