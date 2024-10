Die Polizei meldet einen weiteren Rollerdiebstahl in Ludwigshafen. Laut Bericht haben Unbekannte im Zeitraum von Montag bis Donnerstag einen Motorroller in der Budapester Straße ( Pfingstweide) gestohlen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird mit rund 1200 Euro angegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.