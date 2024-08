Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr aus einem in der Maxstraße (Mitte) abgestellten Mercedes Vito einen Geldbeutel gestohlen. Das teilt die Polizei mit und sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden: Telefon 0621 963-2122.