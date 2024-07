Diebe haben am Dienstagnachmittag einen E-Scooter in der Ludwigshafener Bruchwiesenstraße ( Mundenheim/West) gestohlen, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war der E-Scooter zum Tatzeitpunkt vor einem Schnellrestaurant abgestellt. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 entgegen, E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.