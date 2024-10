Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen BMW X3 gestohlen. Laut Polizei war das Auto vor einem Anwesen in der Emy-Roeder-Anlage (Rheingönnheim) geparkt und hatte einen Zeitwert von 58.000 Euro. Die Polizei nennt als Zeitfenster für den Diebstahl 21.30 bis 7.20 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.