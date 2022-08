Ein lauter Knall hat Anwohner in der Mundenheimer Hardenburgstraße in der Nacht zum Montag aufgeschreckt. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten entdeckten einen Zigarettenautomaten, der offensichtlich aufgesprengt wurde, heißt es im Polizeibericht. Doch an den Inhalt oder das Geld im Automaten kamen die Täter nicht heran. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Verdächtige zwischen 0.20 und 0.30 Uhr im Bereich der Hardenburgstraße beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.