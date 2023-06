Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Mannheimer Stadtteil Käfertal gesprengt. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Zwei Männer sollen per Fahrrad geflüchtet sein. Einer wird so beschrieben: 1,80 Meter, schmal, schwarze Maske, graue Handschuhe, schwarzer Rucksack mit weißen Streifen. Der andere so: 1,85 Meter, schmal, sportlich, schwarze Hose und dunkle Jacke mit Kapuze.