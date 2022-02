Die Polizei in Heidelberg fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern, die am Mittwochmorgen gegen 3.27 Uhr einen Geldautomat in der Bahnstadt gesprengt haben. Anwohner hatten eine laute Explosion gemeldet. Die Täter entkamen laut Polizei in einem Fahrzeug mit Bargeld in unbekannter Höhe.