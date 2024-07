Auf Tauben geschossen, eine Frau fast getroffen: Die Mannheimer Polkizei geht einem kuriosen Vorfall in den Quadraten nach. Wie es in einer Mitteilung heißt, haben Unbekannte im Quadrat S1 aus einer Wohnung heraus am Sonntagnachmittag mit einer Steinschleuder auf Tauben gezielt und diese mit Steinen beschossen.

Einer der Steine verfehlte eine 60-jährige Frau allerdings nur knapp am Kopf. Die Frau kam mit einem Schrecken davon und verständigte sofort die Polizei. Die Streife konnte vor Ort keine Personen mehr ausfindig machen und ermittelt im Zusammenhang mit dem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefon 0621 1258-0 zu melden.