Ein 23-jähriger Mann ist am Mittwochabend gegen 23.25 Uhr in der Saarlandstraße (Mundenheim) auf Höhe der Knollstraße (Süd) aus einem Auto heraus beschossen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach habe den Mann ein Projektil aus einer sogenannten Softair-Waffe am Hals getroffen. Das Geschoss wurde am Tatort sichergestellt.

Beim Tatfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes handeln, der in Richtung Adlerdamm unterwegs war. Das Auto soll ein Ludwigshafener Kennzeichen gehabt haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.