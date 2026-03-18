Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen versucht, in einen Handwerksbetrieb in der Mannheimer Innenstadt einzubrechen. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Geschäftsinhaber am Dienstag gegen 10.45 Uhr Hebelspuren und Risse am Fensterrahmen und verständigte die Beamten. Die Täter versuchten offenbar, durch ein Fenster in die Geschäftsräume zu gelangen, scheiterten jedoch und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 12580 entgegen.