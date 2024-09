Ein 56-jähriger Mann ist am Mittwoch, 4. September, gegen 23 Uhr in der Flurstraße (Mundenheim) in Ludwigshafen überfallen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Mann wurde demnach von drei jungen Männern angesprochen, die ihn nach Zigaretten fragten. Als er verneinte, bedrohten sie ihn und forderten Geld.

Die Täter nahmen seine Tasche und entnahmen Bargeld aus seinem Geldbeutel, bevor sie zu Fuß auf einem Feldweg in Richtung Rheingönheim flüchteten. Der Überfallene meldete den Vorfall erst einige Tage später der Polizei. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.