Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in der Flurstraße (Mundenheim) großräumig Zäune umgeworfen, die um ein Neubau gestellt werden. Laut Polizei wurden die Zäune dabei teilweise beschädigt. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn vor dem Mehrfamilienhaus auf, so dass eine große Wasserlache entstand. Ob ein Wasserschaden am Haus entstanden ist, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.