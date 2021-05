Unbekannte haben am Pfingstwochenende auf dem Gelände der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus in Friesenheim randaliert. Laut Polizei wurden zwei Fenster zunächst mit Steinen beschädigt, dann wurde auch ein Elektro-Tretroller als Stoßwerkzeug benutzt. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621/9632222.