Noch unbekannte Täter haben mehrere mit Schokocreme umhüllte Glasscherben im Bereich der Felix-Wankel-Straße sowie in der Fabrikstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Eine aufmerksame Zeugin stellte die Glasscherben am Samstagvormittag fest und alarmierte die Polizei, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Ob die ausgelegten Köder für Hunde oder andere Tiere bestimmt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd. Auf alle Fälle sollten Hundebesitzer in dem Bereich um die Felix-Wankel-Straße darauf achten, was deren Vierbeiner aufnehmen und diese an der Leine führen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221 3418-0 zu melden.