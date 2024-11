Unbekannte haben am Sonntag in der Zwölf-Apostel-Kirche im Mannheimer Stadtteil Vogelstang einen Brand gelegt. Laut Polizeibericht stand das Gotteshaus im Geraer Ring zwischen 17 und 17.30 Uhr für alle offen. Diese Zeitspanne nutzten die Täter, um mit einer Trauerkerze Prospekte und Infobroschüren anzuzünden. Dadurch gerieten auch der Teppichboden und ein Holztisch in Brand. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Ein Hausmeister, der das Feuer rechtzeitig entdeckte und löschte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 71849-0.