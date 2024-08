Unbekannte haben am Donnerstag einen E-Scooter auf die Straßenbahnschienen am Hans-Reschke-Ufer am Mannheimer Fernmeldeturm gelegt. Wie die Polizei mitteilt, lag das Hindernis ungefähr auf der Höhe des chinesischen Teehauses. Gegen 23 Uhr passierte eine Straßenbahn die Stelle und kollidiert mit dem E-Scooter. Beim Zusammenprall wurde zwar niemand verletzt und auch die Bahn trug keinen Schaden davon, dennoch hätte die Sache auch anders ausgehen können.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621 174-3310 zu melden.