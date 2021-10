Nach einem Raub in Mitte sucht die Polizei Zeugen. Ein 22-Jähriger ist am Dienstag um 14.50 Uhr in der Unterführung zum Hauptbahnhof – parallel zur Pasadenaallee – von zwei Unbekannten angegriffen worden. Die Täter sollen den Mann mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray verletzt haben, um ihm dann etwa 70 Euro Bargeld aus der Hosentasche zu nehmen. Laut Polizei konnten die Täter flüchten. Beide sind etwa 20 Jahre alt, einer hat kurzes, der andere langes schwarzes Haar. Beide trugen beim Angriff eine medizinische Maske. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.