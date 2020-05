Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Überfall auf einen 83-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim passiert ist. Zwei unbekannte Männer hatten an der Tür des Seniors in der Uhlandstraße geklingelt. Laut Polizei trugen sie blaue, uniform-ähnliche Kleidung und zeigten einen angeblichen Dienstausweis. Unter einem Vorwand kamen die beiden in das Haus. Dort fesselten sie den 83-Jährigen und stahlen „einen größeren Bargeldbetrag“. Die Täter flüchteten mit einem dunkelblauen VW Golf. Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstag zwischen 14 und 15.30 Uhr in Edigheim einen dunkelblauen Golf oder zwei Männer gesehen, auf die die Beschreibung passt? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.