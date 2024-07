Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 12.40 und 17 Uhr ein Auto in Ludwigshafen-Süd entwendet, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Opel Insignia war demnach in der Ludwig-Börne-Straße geparkt.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.