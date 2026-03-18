Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Ludwigshafen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und vor allem Werkzeuge gestohlen. In der Nacht auf Dienstag wurden in der Straße An der Froschlache zwischen 23 und 7 Uhr aus einem Pritschenwagen mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 6000 Euro entwendet. In der Burgundenstraße schlugen Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, zu: Aus einem aufgebrochenen Kleintransporter verschwanden Elektrowerkzeuge, ein Radio sowie diverses Zubehör. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. In der Rheingönheimer Straße wurde zwischen Montag, 17.45 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, aus einem Opel Combo Werkzeug im Wert von rund 4000 Euro entwendet. In der Friedensstraße wurde in derselben Nacht zwischen 16.20 und 6.20 Uhr ebenfalls ein Transporter aufgebrochen, gestohlen wurde dort jedoch nichts. Am Mittwoch beobachtete ein Zeuge zwischen 4.35 und 5.45 Uhr in der Matthäus-Vogel-Straße eine Person nach einem weiteren Fahrzeugaufbruch. Der Täter flüchtete mit einem E-Bike samt Anhänger, teilt die Polizei mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 96324250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.