Unbekannte haben am Dienstag in Mannheim (Neckarstadt-Ost) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude in der Geibelstraße und drangen in das neunte Obergeschoss ein. Dort durchwühlten sie eine Kommode. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden.