Am Wochenende sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Wasgaustraße in Ludwigshafen-Mundenheim eingebrochen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die genaue Schadenshöhe und ob etwas entwendet wurde, sei noch nicht bekannt, so die Beamten.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen, Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.