Unbekannte sind zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, in ein Gartenhaus im Geranienweg in Ludwigshafen-Gartenstadt eingebrochen. Die genaue Schadenshöhe und das entwendete Diebesgut sind noch nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nimmt Hinweise entgegen, Telefon 0621 9632222 oder E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.