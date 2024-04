Einen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag verursacht, als sie im Parkhaus des Pfalzbaus sowie in mehreren umliegenden Straßenzügen in Mitte zahlreiche Fahrzeuge beschädigten. Nach Angaben der Polizei wurden zahlreiche Scheiben eingeschlagen, teilweise seien auch Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen worden. Wer hat etwas gesehen und kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.