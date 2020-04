Unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz an der Langgartenstraße (Friesenheim) laut Polizei drei Autos beschädigt. Am Dienstag meldete sich um 17.50 Uhr eine Zeugin und sagte, sie habe gehört, wie eine Scheibe eingeschlagen wurde. Anschließend habe sie auf dem Parkplatz ein beschädigtes Fahrzeug gesehen. Ein Mann mit Mundschutz sei mit einem Fahrrad an ihr vorbeigefahren. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass bei einem Skoda die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. An einem Ford und einem VW waren Hebelmarken an den Autoscheiben. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise an die Telefonnummer 0621/963-2773.