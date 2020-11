Zwei Unbekannte haben am Sonntag gegen 19 Uhr einen 20-Jährigen in der Bismarckstraße (Innenstadt) überfallen. Laut Polizei schlugen und traten die Unbekannten den Ludwigshafener und stahlen ihm dann das Smartphone und einen Ring. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Rhein-Galerie. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Täter ist 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, er hat dunkle Haare und einen Bart, er trug eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze sowie eine dunkle Hose. Der zweite Täter ist etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Oberbekleidung und eine weiße Hose. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.