[Aktualisiert 16.30 Uhr] Mehrere Personen haben sich am Sonntagmittag unbefugt auf die oberste Plattform des Mannheimer Fernsehturms begeben. Der Turm ist wegen laufender Sanierungsarbeiten derzeit für Publikumsverkehr geschlossen. Ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen waren im Einsatz, um den Vorfall näher zu überprüfen. Dabei wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie auf der obersten Plattform des Turmes standen. Kurz darauf konnten sie nicht mehr gesichtet werden. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnte ausgeschlossen werden, dass die Personen noch auf den Plattformen waren und sich eventuell in einer hilflosen Lage befanden. Der Fernmeldeturm wurde, soweit es möglich war, durchsucht. Letztlich konnte im Turm niemand mehr angetroffen werden, berichtet die Polizei weiter. Wie es den Unbekannten gelungen war, sich unbefugt Zugang zu dem Turm zu verschaffen, wird noch ermittelt.