Im Umfeld der A6 zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und dem Dreieck Viernheim werden Flächen für baubegleitende Ausgleichsmaßnahmen gesucht. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, können sich interessierte Grundstückseigentümer unverbindlich über Möglichkeiten des Verkaufs oder der Verpachtung sowie über denkbare Nutzungsarten informieren. Zum Hintergrund: Eingriffe in Natur und Landschaft, wie sie im Zuge von Straßenbauprojekten oft unvermeidlich sind, sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz auszugleichen – durch Renaturierung von Flächen oder auch die Anlage von Streuobstwiesen oder Feuchtbiotopen. Die A6 zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und dem Dreieck Viernheim ist Gegenstand eines mehrjährigen Sanierungsprojekts. Im ersten Bauabschnitt (2017) wurden die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein sowie die Fahrbahn bis zur Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen saniert. Der zweite Bauabschnitt betraf den Ersatzneubau des Brückenbauwerks über die B44, die Bauabschnitte 3 (Fahrtrichtung Mannheim) und 4 (Fahrtrichtung Saarbrücken) umfassen den Bereich von der Anschlussstelle Sandhofen bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg/Hessen. Für beide Abschnitte läuft derzeit die Planung inklusive der landschaftspflegerischen Begleitplanung. Der Baubeginn ist demzufolge für das erste Quartal 2023 (Bauabschnitt 3) beziehungsweise für das erste Quartal 2024 (Bauabschnitt 4) geplant. Die Umweltbaubegleitung sowie die Planung für laufende Projekte an der A6 liegen laut Mitteilung bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Südwest. Grundstückseigentümer, die sich Ausgleichsmaßnahmen auf ihrem Grund und Boden vorstellen können, können sich per E-Mail an heidelberg.suedwest@autobahn.de melden.