Dass viele Ludwigshafener der Vermüllung im Stadtgebiet den Kampf ansagen wollen, zeigt das Projekt Umweltpatenschaft. Im März ist es an den Start gegangen, schon jetzt gibt es über 100 Anmeldungen von Einzelpersonen oder Gruppen, die sich engagieren.

Knapp 50 Tage nach Projektstart seien bereits 640 Säcke Müll von Umweltpaten eingesammelt worden. „Das Engagement der Bürger in Ludwigshafen ist großartig, die Resonanz sehr positiv“, berichtet Gabriela Pechstein vom städtischen Bereich Umwelt/Abfallberatung. Ehrenamtliche Umweltpaten werden können Einzelpersonen, Gruppen, Familien, Schulen, Kitas, Vereine oder auch Initiativen, die dann die Verantwortung für ein selbstgewähltes Gebiet übernehmen. Dies könne etwa der tägliche Weg zum Kindergarten, zur Schule, zur Arbeit oder einfach eine Straße in der eigenen Wohngegend sein. Eingesammelt werden von den Umweltpaten achtlos weggeworfene Abfälle (Littering). „Die bisher übernommenen Patenschaften sind ganz wunderbar über das ganze Stadtgebiet verteilt“, berichtet Pechstein und erklärt, wie man selbst aktiv werden kann: Nach einer Registrierung bei der Stadtverwaltung stattet der Wirtschaftsbetrieb (WBL) die Umweltpaten mit speziellen Abfallsäcken und Handschuhen aus. Auf Wunsch sind als Dauerleihgabe auch Greifzangen zum kontaktfreien Aufheben von Unrat beim WBL erhältlich. Die dann befüllten lila Abfallsäcke können nach jedem Sammeln am regulären Leerungstag kostenlos zur Restabfalltonne dazugestellt, oder auch neben öffentlichen Papierkörben platziert werden. Laut Stadtverwaltung haben sich bisher 71 Einzelpersonen und 33 Gruppen bereits als Umweltpaten registriert.

Noch Fragen?



Die Registrierung als Umweltpate ist möglich über die Internetseite www.ludwigshafen.de/umweltpatenschaft oder telefonisch unter 0621 5043455 bei der Abfallberatung.