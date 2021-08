Wie Müllverbrennung funktioniert oder wie man selbst einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann – das will die GML (Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) Interessierten in ihrem Informationszentrum „Die vier Elemente“ auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbads Nord ( Lucation, Erzbergerstraße 12) vermitteln.

Laut GML-Geschäftsführer Thomas Grommes ist das neue Infozentrum ab 30. August für Gruppenführungen buchbar – sofern Corona das zulässt. Benannt ist es nach den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Beim Element Feuer geht’s ums Verbrennen und Brennstoff, bei Wasser ums Energie erzeugen und „wozu man Wasser sonst noch braucht“. Beim Bereich Luft geht’s ums Reinigen der Rauchgase und um Klimaschutz. Und beim Bereich Erde ums Ablagern auf und in der Erde, ums Kompostieren und Vergären sowie generell um „unseren Planeten Erde“.

Grommes hat den kleinen Themenweg am Rande des vor 20 Jahren geschlossenen Hallenbads Nord am Freitagmittag nach der Verabschiedung des Klimaschutzbeauftragten Joachim Alexander vorgestellt – als letztes der vier Elemente, nachdem der Bereich Feuer bereits vor zwei Jahren eingeweiht worden war.

Bauwagen mit Videoinstallationen

Auf den insgesamt 15, in Gittergerüste gefassten Schautafeln erfährt man anschaulich sowie kurz und bündig jede Menge zum Thema Erde. Aufgebaut und gestaltet haben den Bereich Auszubildende des Grünflächenamts unter der Federführung von dessen Leiterin Gabriele Bindert. Sie war am Freitag ebenfalls und den 40 Gästen vor Ort. Der Themenweg an sich ist zwar schon begehbar, aber noch fehlt der krönende Abschluss am Ende gleich neben einer Blühwiese mit Insektenhotel – ein umgebauter Bauwagen, in dem Videoinstallationen zu sehen sein sollen. In zwei, drei Wochen, so Grommes, soll auch der Wagen fertig sein.

Außerdem bietet die GML Dauerausstellungen zu den Themen Abfallvermeidung („Was sich verändern kann, wenn du etwas änderst!“), zum Clean River Project („Gegen Abfälle in Gewässern“) und zu #Antimikroplastik („Gegen Mikroplastik in Produkten“) an.

Die GML GmbH nutzt das ehemalige Hallenbad Nord seit 2013 für ihr Löschwasserbecken, für Kulturevents (Lucation) und als Infozentrum.

Anmeldungen

E-Mai: anmeldung@gml-ludwigshafen.de , telefonisch unter 0621/59177-222.