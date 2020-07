Von der insgesamt 1,6 Hektar großen Fläche im Friesenheimer Baugebiet „Luitpoldstraße Nord“ werden laut Christoph Dietrich nur 1,1 Hektar tatsächlich bebaut. „Die restliche Fläche wird als Wald erhalten und geht in städtische Hand über. Auf den Rechtsanspruch zur Nutzung dieses Baumbestands wird verzichtet. Diese Waldfläche wird vom Nutz- zum Schutzwald umgewandelt.“ Das erklärte der Sprecher des Haßlocher Investors WS Systembau auf Anfrage zu unserer Berichterstattung vom Samstag („Es rumort in der Luitpoldstraße“).

Grünordnungsplaner beauftragt

Ferner betont der Sprecher des Unternehmens, das 17 Millionen Euro in die Erschließung steckt, dass ein Grünordnungsplaner mit der Konzeptionierung der Ausgleichsfläche in Richtung Willersinn beauftragt worden sei. „Wir sind gerade dabei, die Ausgleichsfläche in einer Satellitenansicht einzuarbeiten.“ Alle Interessierten seien herzlich eingeladen, sich über die Planungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung im August bei der Stadt zu informieren und sich selbst ein konkretes Bild zu verschaffen, so Dietrich.

Wohnquartier für 160 Menschen

Wie berichtet, hatten Anwohner angekündigt, bei der Offenlage Einspruch gegen das Projekt einlegen zu wollen – unter anderem, weil die Ausgleichsfläche in dem am 30. Juni im Ortsbeirat vorgestellten Entwurf nicht integriert gewesen sei. Aus der Vorstellung sei zudem nicht hervorgegangen, wie viel der rund 100 Bäume auf dem Privatgrundstück gefällt werden sollen und wie nah die Bebauung an den Zehnmorgenweiher rückt. Auf dem Areal, gegen dessen Bebauung sich seit der Gründung der Bürgerinitiative Zehnmorgenbiotop vor mehr als zwei Jahren Widerstand regt, sollen 16 Doppelhaushälften, vier Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäuser mit Betreutem Wohnen samt Tiefgaragen entstehen. In dem Quartier sollen einmal 160 Menschen leben. Baustart soll 2021 sein. Bauzeit: zwei Jahre. Der Ortsbeirat wird sich in seiner Sitzung am 8. September intensiver mit dem Vorhaben beschäftigen.