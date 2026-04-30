Wird der Carl-Wurster-Platz in Ludwigshafen umbenannt wegen der umstrittenen Rolle des ehemaligen BASF-Chefs während der Nazi-Diktatur? Das Thema schlägt im Stadtrat auf.

Carl Wursters Ehrenbürgerschaft aufheben und den nach ihm benannten Platz in der Nördlichen Innenstadt umbenennen: Das regte ein Ludwigshafener am Montag bei der Einwohnerfragestunde im Stadtrat an – mit Verweis auf die Rolle des früheren BASF-Vorstandsvorsitzenden im Dritten Reich, dessen Verstrickungen in die NS-Verbrechen sowie seine Mitverantwortung für das Leid Tausender Zwangsarbeiter. Auf die umstrittene Rolle Wursters, so eine weitere Forderung, sollte zudem explizit auf der Homepage der Stadt hingewiesen werden.

Kommission einberufen

Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erklärte, dass sich derzeit eine Kommission der Stadt grundsätzlich mit dem Themenbereich geschichtlich belasteter Straßen- und Platznamen beschäftige, deren Arbeit kurz vor dem Abschluss stehe. Dabei gehe es auch um den Carl-Wurster-Platz. Formaljuristisch sei die Ehrenbürgerschaft Wursters mit dessen Tod erloschen, aber auch damit werde sich die Kommission auseinandersetzen, versprach er.

Wurster, fünfter Sohn eines Stadtpolizeirats, besuchte das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart und wurde im Juli 1918 Soldat im Ersten Weltkrieg. Nach dem Abschluss seines Chemiestudiums und der Promotion arbeitete er ab 1924 für die BASF, nach der Unternehmensfusion für die IG Farben in Ludwigshafen. 1932 wurde Wurster in den Führungsstab der Anorganischen Abteilung berufen, deren Leitung er 1934 übernahm. 1936 wurde er zum Direktor ernannt, 1938 ordentliches Vorstandsmitglied und Betriebsführer im Werk Ludwigshafen.

Betriebsführer im Werk Ludwigshafen

Von 1941 bis 1945 war der gebürtige Stuttgarter Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz beziehungsweise der Gauwirtschaftskammer. 1937 trat er der NSDAP bei. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Wurster Wehrwirtschaftsführer und gehörte dem Wehrwirtschaftsrat der Reichswirtschaftskammer an. Wurster war Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung (Degesch), die als Patentinhaberin an der Herstellung von Zyklon B beteiligt war. Die Nationalsozialisten nutzten das hochgiftige Gas zwischen 1942 und 1944 zur industriell organisierten Massenvernichtung in Konzentrationslagern.

Die BASF war eines der Hauptziele der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs. Dass sie Hitlers Zerstörungsbefehl nicht zum Opfer fiel, war insbesondere Carl Wurster zu verdanken. Bei Kriegsende im März 1945 stand in der Ludwigshafener Innenstadt und auch bei den Anlagen der IG Farben – am heutigen Hauptstandort der BASF – kaum noch ein Stein auf dem anderen. Laut BASF-Unternehmenshistorikerin Susan Becker waren zwei Drittel der rund 1470 Werksgebäude komplett zerstört und nur noch etwa sechs Prozent intakt.

Carl Wurster Foto: Archiv

Das war den Luftangriffen der Alliierten geschuldet, die im Verlauf des Kriegs fast 40.000 Bomben auf das Werksgelände abgeworfen hatten, wo kriegswichtige Güter produziert wurden. Besonders im Herbst 1944 häuften sich die großflächigen Luftangriffe auf Ludwigshafen und die IG Farben. Trotz der Bombardierungen kam die Produktion nie ganz zum Erliegen. Bis kurz vor der Besatzung durch die Amerikaner wurde noch der synthetische Kraftstoff Leunabenzin im Ludwigshafener Werk hergestellt. „Wurde eine Anlage zerstört, war sie binnen einer Woche oftmals wieder repariert“, erklärt Historikerin Becker. Das Problem für die Produktion zum Kriegsende hin sei zum einen die Häufigkeit der Angriffe gewesen, sodass man kaum mit den Reparaturen hinterherkam. Zum anderen auch die Zerstörung der Infrastruktur, was die Versorgung mit Energie und Rohstoffen immer schwerer machte.

Gegen Hitlers Befehl

Dass das Werk überhaupt noch stand, als die Amerikaner es am 23. März übernahmen, geht auf den damaligen Werksleiter Carl Wurster zurück. Am 19. März erteilte Diktator Adolf Hitler den sogenannten Nerobefehl, der anordnete, dass die deutschen Truppen bei ihrem Rückzug wichtige Infrastruktur für die vorrückenden Alliierten unbrauchbar zu machen hatten. Auch Wurster erhielt diesen Befehl und sollte zudem auf die andere Rheinseite flüchten. Doch er widersetzte sich dieser Order.

Stattdessen habe er darauf gepocht, eine geordnete Übergabe mit den Alliierten durchzuführen, was dann auch so eintrat, wie die Unternehmenshistorikerin berichtet. Wurster telefonierte mit den US-Truppen, die befürchteten, bei den dreitägigen Kämpfen um Ludwigshafen explosive Anlagen zu treffen, und übergab das Chemiewerk die neuen Herrscher über die Stadt.

In allen Anklagepunkten freigesprochen

Im IG Farben-Prozess als Teil der Nürnberger Prozesse wurde Wurster im Juli 1948 in allen Anklagepunkten freigesprochen, kehrte nach Ludwigshafen zurück und übernahm erneut die Leitung des Werks. Nach der Neugründung der BASF AG am 30. Januar 1952 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Heidelberg ernannte Wurster im Frühjahr 1952 zum Honorarprofessor. 1965 trat er in den Ruhestand, gehörte aber weiter den Aufsichtsräten mehrerer Unternehmen an. Ab 1951 war er zunächst Senator der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Verheiratet und Vater zweier Töchter

1958 stieg er in den Verwaltungsrat der Max-Planck-Gesellschaft auf und wurde von 1960 bis 1972 ihr Vizepräsident. Nach seinem Ausscheiden 1972 war Wurster bis zu seinem Tod (1974 in der Nachbarstadt Frankenthal ) Ehrensenator der Max-Planck-Gesellschaft. Wurster war verheiratet und Vater zweier Töchter.

Mit der Verlegung einer „Stolperschwelle“ hat die BASF im Mai 2021 der Zwangsarbeiter in den IG Farben-Werken Ludwigshafen und Oppau gedacht. Während des Kriegs waren dort insgesamt über 30.000 Zwangsarbeiter beschäftigt, darunter etwa 7000 Kriegsgefangene. Die ersten kamen 1940.

Signalwirkung für die junge Bundesrepublik

In einem RHEINPFALZ-Interview anlässlich dieses Termins sagte BASF-Historikerin Susan Becker über den Freispruch Carl Wursters und anderer Manager: „Für ihn und seine mitangeklagten Kollegen bei IG Farben waren die Freisprüche eine Art Absolution. Einer der Anklagepunkte bezog sich ja auf die Zwangsarbeit. Warum hätten sich diese Manager als Verbrecher sehen sollen und an einer weiteren Aufarbeitung Interesse zeigen sollen? Der IG-Farben-Prozess hatte auch eine Signalwirkung für die junge Bundesrepublik. Die Gesellschaft hatte kein Interesse daran, sich mit dem Thema NS-Zeit auseinanderzusetzen.“

Zwischen den beiden damals noch räumlich getrennten Werken Ludwigshafen und Oppau befanden sich laut Becker sieben Lager. „Sie waren teilweise eingezäunt und wurden vom Werkschutz bewacht, im Fall des Kriegsgefangenenlagers auch von Wehrmachtsangehörigen. Ostarbeiter durften die Lager im Gegensatz zu anderen Insassen nur in bewachten Gruppen verlassen.