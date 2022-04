An der Konrad-Adenauer-Brücke müssen sich die Autofahrer auf Mannheimer Seite ab Dienstag, 19. April, auf Umleitungen einstellen. Die Fahrspur Richtung Lindenhof/Heidelberg muss, vom Parkring kommend, bis 2. Juni gesperrt werden. Seit Mai 2021 wird der Brückenkopf auf der Mannheimer Seite an drei Brückenbauwerken saniert. Die Arbeiten gestalten sich aufwendiger als geplant. Laut Stadt werden die Bauarbeiten voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die Fahrbeziehungen nach Lindenhof/Heidelberg und nach Ludwigshafen bleiben über Umleitungen erhalten. So wird der Verkehr in Richtung Lindenhof/Heidelberg über den Schleusenweg geleitet. Der Verkehr von Süden kommend, Richtung Ludwigshafen, wird über die Kurt-Schumacher-Brücke geführt.