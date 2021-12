Im Stadtgebiet Ludwigshafen kommt es am Wochenende zu Umleitungen von Stadtbahn- und Buslinien. Ursache sind Gleisarbeiten, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter mitteilt.

Folgenden Linien sind nach RNV-Angaben betroffen:

Stadtbahnlinie 4/4A:

Aufgrund dringender Gleisarbeiten im Bereich der Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße wird die Strecke zwischen den Haltestellen LU-Hauptbahnhof und Pfalzbau am Freitag, 10. Dezember, und Samstag, 11. Dezember, jeweils zwischen 21 Uhr und 4 Uhr des Folgetages für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Die Haltestelle kann nicht angefahren werden. Hiervon ist die Linie 4/4A betroffen. Die Straßenbahnen fahren an der Haltestelle LU Hauptbahnhof nicht wie gewohnt über die Gleise 1 und 2 sondern über die Gleise 3 und 4. Die Bahnen werden ab dort in beiden Richtungen über die Haltestellen Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz zum Pfalzbau umgeleitet. Durch den Umleitungsfahrweg verlängert sich auch die Fahrzeit. Um dennoch den Anschluss zu den Nachtbussen am Berliner Platz zu gewährleisten, werden die Abfahrtszeiten geändert: Die Stadtbahnen der Linie 4/4A fahren ab LU-Hauptbahnhof in Richtung Oggersheim/Bad Dürkheim Bahnhof vier Minuten später als im regulären Fahrplan ausgewiesen. In der Gegenrichtung (zum Käfertaler Wald bzw. Waldfriedhof) verkehren die Bahnen ab Bad Dürkheim vier Minuten früher als im Aushangfahrplan angegeben.

Buslinie 77:

Die Kammerschleuse auf der Ludwigshafener Parkinsel wird am Samstag, 11. Dezember, und Sonntag, 12. Dezember, ganztägig für den Verkehr gesperrt. Hiervon ist auch die Buslinie 77 betroffen. Die Busse fahren von der Haltestelle Rheinallee Süd über die Schwanthalerallee und Parkstraße zur Haltestelle Parkinsel. Die Haltestellen Böcklinstraße und Lagerhausstraße können nicht bedient werden. Als Ersatz für die Haltestelle Drehbrücke wird eine Ersatzhaltestelle an der westlichen Brückenseite (Kreuzung Rheinallee/Schwanthalerallee) in Fahrtrichtung Berliner Platz eingerichtet.