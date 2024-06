Aufgrund des Rhein-Hochwassers auf der Parkinsel wird die Buslinie 77 bis auf Weiteres im Bereich der Parkinsel in beide Richtungen umgeleitet. Vom Berliner Platz kommend, fährt die Linie 77 ab der Haltestelle Rheinallee Süd eine Umleitung über die Haltestellen Drehbrücke, Lagerhausstraße und Böcklinstraße. Von da aus geht es weiter auf der Lagerhausstraße zum Wenden und auf gleichem Weg zurück zum Berliner Platz. Die Haltestellen auf der Insel, Schwanthaler Straße und Parkinsel, können nicht bedient werden und entfallen, teilt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter mit. Nach Angaben der Stadt bleibt die Drehbrücke zur Parkinsel vorerst für den Autoverkehr gesperrt. Vor einer Freigabe der Brücke müsse außerdem erst eine Bauwerksprüfung erfolgen. Da momentan der Rheinpegel sinkt, sollen die Durchgänge in der Hochwasserschutzmauer an der Rheinpromenade zwischen Schneckennudelbrücke und Rhein-Galerie wieder geöffnet werden. Hintergrund: Der Pegel des Flusses soll am Samstag wieder unter sechs Meter sinken. Die Sperrung des Stadtparks bleibt weiterhin bestehen, weil für die nächste Woche noch eine weitere Hochwasserwelle vorhergesagt ist. Vor einer Öffnung muss die Standsicherheit der Bäume geprüft werden.