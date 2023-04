Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Platz vor der Ladenzeile an der Niederfeldstraße beschäftigt den Ortsbeirat Gartenstadt immer mal wieder. So auch am Freitagnachmittag. Dass trotz einer Präsentation von zwei Stadtplanerinnen Ende Februar noch nichts passiert ist, sorgte für viel Frust.

Das Kernproblem: Der Platz ist kein Schmuckstück, doch die Stadt hat kein Geld für eine umfassende Umgestaltung. Daher wollten CDU und SPD nun in einer gemeinsamen Anfrage wissen, was aus den am Jahresanfang skizzierten Ideen geworden ist.