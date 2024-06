Wegen des Unwetters am Freitag musste die Ludwigshafener Feuerwehr nach eigenen Angaben zwischen 17.45 und 20.30 Uhr zu mehreren Unwettereinsätzen nach Oggersheim, West, Niederfeld und die Gartenstadt ausrücken. Ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit Starkregen hatte viele Äste abgeknickt und einige Bäume zum Umstürzen gebracht. Auch eine Stromleitung und eine Telefonleitung in Oggersheim waren beschädigt worden. Mehrere Wehrfahrzeuge beseitigten an insgesamt neun Einsatzstellen die Gefahren und räumten Straßen und Wege frei. Verletzt wurde niemand. Die Technischen Werke (TWL) kümmerten sich um die Instandsetzung der defekten Stromleitung. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 23 Einsatzkräften und vier Wagen der Berufsfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau unterstützte die Kollegen.