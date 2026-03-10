Ein Lkw kippt am Montag in den Rehbach und löst eine Vollsperrung auf der B9 aus. Dabei ist Diesel in den Rehbach ausgelaufen – mit Folgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der B9 Richtung Speyer, kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof. Laut Polizei platzte am Lkw der Vorderreifen, der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den Rehbach. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die B9 voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Laut Polizei waren die Feuerwehren Ludwigshafen und Limburgerhof vor Ort. Auch der Rettungshubschrauber sei vorsorglich gerufen worden. Die Bergungsarbeiten dauerten laut Polizei bis 1.45 Uhr.

Tank läuft leer

Ebenso wurde die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung alarmiert. Laut einer Sprecherin ist der mit 110 Litern Diesel befüllte Tank des Lkw leergelaufen. Der Dieselkraftstoff und weitere Betriebsstoffe (Motoröl, Schmierstoffe) seien in den Rehbach geflossen. Die Feuerwehr Limburgerhof habe einen sogenannten Ölschlängel im Bereich der B9 kurz vor Neuhofen gesetzt, der die Stoffe auffängt und aufsaugt. Zudem habe die Behörde die Kommunen informiert, durch die der Rehbach Richtung Rhein fließt. So sei auch im Bereich der Verbandsgemeinde Rheinauen ein Ölschlängel in den Rehbach gesetzt worden.

Ölspuren bis nach Worms messbar

Auch das Umweltamt der Stadt Ludwigshafen prüfe, ob eine Ölsperre im Zuständigkeitsbereich gesetzt werde. „Die Ölschlängel werden noch einige Tage im Rehbach verbleiben“, informiert die Sprecherin. Damit seien alle Maßnahmen umgesetzt worden, die in so einem Fall möglich seien.

Aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Rehbachs und der aktuellen Wassermenge können die in das Gewässer gelangten Schadstoffe nur begrenzt aufgehalten werden. Nach Informationen der Unteren Wasserbehörde habe auch das Umweltministerium Messungen durch das Wasser- und Schifffahrtsamt veranlasst. Demnach sei im Rheinabschnitt Worms ein Dieselaustritt nachgewiesen worden.