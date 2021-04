Die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen (ILA) ruft auf bis zum 22. April an einer Umfrage des Verbands Region Rhein-Neckar zu Nachhaltigkeitsindikatoren in der Region teilzunehmen. Nachhaltigkeit sei in aller Munde, und so werde die Region Rhein-Neckar momentan von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) mit Fokus auf den 17 Nachhaltigkeitszielen evaluiert und mit anderen Regionen verglichen, informiert die ILA. Der Verband Region Rhein-Neckar will demnach mehr wissen: Woran können wir Stärken und Schwächen in Bezug auf Nachhaltigkeit festmachen? Und wie nachhaltig ist unsere Region in den Bereichen Klimaschutz, Energie und Konsum aufgestellt? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, sind alle Bürger der Region Rhein-Neckar eingeladen, sich im Rahmen einer Online-Umfrage an der Suche nach geeigneten Indikatoren zu beteiligen. Die drei Fragen, die es zu beantworten gilt, sind: Was können geeignete Indikatoren für Nachhaltigkeit in der Region beziehungsweise für jeden privat sein, und wen sollten wir auf dem Weg zu einer nachhaltigen Region miteinbeziehen? Weitere Infos im Netz unter https://rhein-neckar.nachhaltig-im-dialog.de/.