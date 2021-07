Wie die Menschen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeiten digitaler oder hybrider Ratssitzungen nutzen und einschätzen, ermittelt derzeit eine Umfrage. Interessierte können dazu einen Fragebogen ausfüllen, den das Ministerium des Innern mit wissenschaftlicher Begleitung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer entwickelt hat.

Befragung bis 10. September

Befragt werden bis zum 10. September neben den Vorsitzenden der kommunalen Ratsgremien auch Ratsmitglieder, Ortsvorsteher und Einwohner. Der Fragebogen für Einwohner kann über die Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, aufgerufen werden.

Live im Internet

Hintergrund der Befragung ist die wegen der Corona-Pandemie geschaffene Möglichkeit, bei Naturkatastrophen oder in anderen Notsituationen Beschlüsse der kommunalen Gremien in schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren oder mittels Video- oder Telefonkonferenz zu fassen. Wer den Fragebogen ausfüllt, unterstütze die fachgerechte Bewertung und Analyse. Die Stadt Ludwigshafen hat ihre Ratssitzungen in Hybridform durchgeführt, also als eine Kombination von Vor-Ort-Sitzung und Video-Konferenz. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, die Ratssitzungen live im Internet zu verfolgen.