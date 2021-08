Drogenhandel, Parkverstöße, illegaler Müll – mit seiner Kritik über die Zustände im Hemshof hat Hausbesitzer Anthimos Dimitriadis eine heftige Diskussion angestoßen. Von Anwohnern erhält er große Zustimmung, wie eine Umfrage in den Straßen des Stadtteils zeigt.

„Herr Dimitriadis hat in allem, was er sagt, recht“, erklärt Heinz Braun. Der 66-Jährige hat seit rund 30 Jahren ein Haus im Hemshof. „Und es wurde in den letzten 30 Jahren von Jahr zu Jahr schlimmer“, beschreibt er seine Beobachtungen. Er steht zu seiner Kritik auch namentlich. Fotografiert werden möchte er nicht, wie viele andere Leute, die man auf das Thema auf der Straße anspricht.

Braun kritisiert viele Bewohner im Hemshof: „Die schmeißen ihren Müll einfach auf die Straße.“ Nahezu überall gebe es wilde Müllhalden. „Jetzt ist es gerade relativ sauber, aber kommen Sie heute Abend mal hier vorbei. Da stapelt sich an allen Ecken der Müll.“ Hilfe sei dabei keine zu erwarten. „Ich habe hier schon die Polizei durchfahren sehen, aber die trauen sich ja kaum aus dem Auto.“ Vor allem vor der Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund schrecke sowohl die Polizei als auch der Kommunale Vollzugsdienst zurück, kritisiert er.

Viel Leben auf der Straße

„Polizei habe ich hier noch nie gesehen“, behauptet ein 24-Jähriger, der sich der Einfachheit halber „Niko“ nennt. Seinen richtigen Namen möchte er nicht sagen. „Sonst bekomme ich Ärger.“ Dass die Probleme im Hemshof thematisiert werden, verwundert ihn ein wenig: „Ich bin hier aufgewachsen. Für mich ist das die Normalität.“ Insgesamt fühlt er sich wohl hier, sagt er beim Gespräch in der Prinzregentenstraße. „Man kennt sich hier.“ Das gelte aber in erster Linie für ausländische Mitbürger. „Ich glaube, die fühlen sich hier im Hemshof besonders wohl.“ Das wirke sich auch auf das Lebensgefühl aus. „Man trifft sich hier auf der Straße.“ Dabei kann er verstehen, dass sich vor allem ältere Bewohner davon gestört fühlen. Für ihn selbst ist es „eben einfach nur normal.“ Genau wie die wilden Müllablagerungen in den Seitenstraßen. Von Drogenhändlern im Hemshofpark will er allerdings noch nichts mitbekommen haben. „Keine Ahnung“, wird er einsilbig.

Auch eine 68-jährige Hemshöferin will weder ihren Namen, noch ihr Bild in der Zeitung sehen. „Aber es ist schön, dass wir Anwohner mal nach unserer Meinung gefragt werden.“ Sperrmüll und Dreck auf der Straße, Lärm bis in die späten Nachtstunden, keine Präsenz der Ordnungshüter – „der Mann hat mit seiner Kritik in allen Punkten recht“, meinte sie in Richtung Dimitriadis, der sich in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats und danach in einem RHEINPFALZ-Interview geäußert hatte. Die Anwohnerin sagt: „Ich wohne gerne hier, aber der Krach auf der Straße ist mittlerweile unmöglich.“ Im Sommer bleibe einem Arbeitnehmer nur, die Fenster zu schließen, um seine Nachtruhe zu haben. „Dann erstickt man aber.“ Gerade die Prinzregentenstraße habe sich zur Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund entwickelt. „Ich habe manchmal das Gefühl, die kommen aus der gesamten Umgebung, um sich hier zu treffen.“ Polizei habe sie hingegen in den vergangenen fast 30 Jahren gerade am Abend so gut wie noch nie gesehen. Dafür hat sie eine andere Beobachtung gemacht: „An jeder Ecke gibt es hier Sperrmüllablagerungen. Und kaum ist etwas weg, steht schon der nächste Müll auf der Straße. Ich habe manchmal das Gefühl, die räumen jede Woche ihre Wohnung leer.“

Dealer beobachtet

Die Drogenproblematik im Hemshof spricht ein Anwohner in der Hartmannstraße an. „Sie können mich Stefan nennen“, sagt er. Auch er will wegen möglicher Repressalien seinen Namen nicht nennen. 53 Jahre sei er alt und habe von seiner Wohnung aus einen guten Überblick über den Hemshofpark. Deshalb seien ihm auch die Dealer aufgefallen. „Die machen dort ganz ungeniert ihre Geschäfte.“ Polizei? Fehlanzeige. „Ich wohne zwar erst seit fünf Jahren hier und eigentlich gefällt es mir, aber bei diesen Zuständen will ich wieder weg“, fasst er seine Gefühlslage zusammen.

Rosario Ranucci kann seine Vorredner verstehen. „Ja, der Dreck ist ein Problem“, sagt der 29-Jährige. Doch der Hemshof habe auch gute Seiten. „Ich lebe gerne hier im Hemshof“, sagt er beim Gespräch in der Prinzregentenstraße. Der Zusammenhalt und das gemeinsame Lebensgefühl auf der Straße seien das, was das Viertel ausmache. Und mit den wilden Müllablagerungen könne man schließlich leben. Auch diese Ansicht ist ganz offensichtlich im Hemshof zu Hause.

Mehr Präsenz der Ordnungskräfte gefordert

Anthimos Dimitriadis (47), der die jüngste Debatte über die Verhältnisse im Hemshof begann, hat zwischenzeitlich viel Zustimmung erfahren, nicht nur von Anwohnern sondern auch aus der Politik. Auch Osman Gürsoy (32), Ortsvorsteher des 20.000 Einwohner zählenden Stadtteils, hat eine dauerhafte Präsenz der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) im Viertel gefordert. Die illegale Müllentsorgung sei ein Dauerproblem. Mit 1159 registrierten Fällen von wilden Müllhalden im Vorjahr lag Nord/Hemshof stadtweit einsam an der Spitze.

Auch das Polizeipräsidium hat reagiert: Nach Einschätzung der Beamten ist der Hemshofpark allerdings kein Hotspot für Drogenhandel. Gleichwohl habe sich die Anzahl der Rauschgiftdelikte in Nord/Hemshof mit zuletzt 179 Fällen in denen vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Die Anzahl der Gesamtstraftaten in diesem Zeitraum sei hingegen rückläufig. Dies sei auf verstärkte Kontrollen zurückzuführen.