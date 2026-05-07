Was bewegt die Menschen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Welche Herausforderungen erleben sie im Alltag und wie zufrieden fühlen sie sich? Antworten auf diese Fragen soll die Online-Umfrage „Regioradar – Leben an Rhein und Neckar“ von TransforMA, einem Verbundprojekt von Technischer Hochschule und Universität Mannheim, bringen. Die Umfrage unter https://sosci.sowi.uni-mannheim.de/regioradar2026/ ist nach Angaben der Organisatoren bis zum 31. Mai geöffnet. Teilnehmen können Personen ab einem Alter von 16 Jahren, die in der Metropolregion Rhein-Neckar leben, zu der auch Ludwigshafen gehört. Die Umfrage sei anonym und die Teilnahme dauere circa vier Minuten, heißt es weiter. Die Ergebnisse sollen auf der Website transfor-ma.de veröffentlicht werden und fließen in die Arbeit des Verbundprojekts ein. Ziel von TransforMA ist es, die Metropolregion Rhein-Neckar bei großen Transformationsprozessen wissenschaftlich fundiert zu unterstützen. Die Umfrage findet zum zweiten Mal statt und soll im nächsten Jahr wiederholt werden.